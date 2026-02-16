Nacional - 16/2/26 - 03:20 PM

Clausuran baño improvisado en Las Tablas tras denuncia ciudadana

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Los Santos, realizó la clausura de un baño improvisado que operaba sin las condiciones sanitarias requeridas en el distrito de Las Tablas.

De acuerdo con el Minsa, la acción se dio luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la instalación y uso de este servicio sanitario en condiciones inadecuadas, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Al momento de la inspección, el equipo técnico constató la existencia de dos inodoros clandestinos que no contaban con conexión al sistema de alcantarillado sanitario y estaban ubicados en área de servidumbre pública, incumpliendo las disposiciones legales y sanitarias vigentes.

Según la entidad, tras la verificación en sitio, se procedió a la clausura inmediata, en cumplimiento de las normas sanitarias establecidas. El operativo fue ejecutado a través del Departamento de Salud Pública en conjunto con el Departamento Legal del Ministerio de Salud, quienes levantaron el acta correspondiente e iniciaron los procesos administrativos de rigor.
 

