Proyecto Megamar genera nueva polémica por reinicio de trabajos

Nuevas denuncias apuntan a la sociedad Megamar Corp., la cual habría retomado las obras del proyecto, lo que significaría una violación a una orden decretada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) el pasado 19 de enero, de paralizar los trabajos de construcción del proyecto turístico que esa empresa desarrolla en Punta Chame.

Vecinos de Punta Chame confirmaron que las obras en el proyecto Megamar Corp. se habían reactivado desde la madrugada del viernes 13 de febrero, con camiones llevando materiales al lugar, y obreros y maquinaria levantando estructuras.

En las denuncias de videos que habían sido captados el sábado de carnaval, 14 de febrero, se puede observar a obreros y maquinarias trabajando en el proyecto de Megamar Corp., vinculado con el empresario colombiano, naturalizado panameño, Riad Salim Elhayec Tony.

También hay imágenes tomadas este lunes, 16 de febrero, en las que se puede ver a los trabajadores realizando labores en el proyecto Megamar Corp..

Las obras de construcción en Megamar Corp. estaban paralizadas desde el 19 de enero pasado, cuando el Ministerio de Ambiente inspeccionó el proyecto y confirmó que estaban extrayendo arena sin permisos para un relleno de playa en un polígono de 2.5 kilómetros lineales frente al océano Pacífico.

Desde el año 2016, la sociedad Megamar Corp. realiza la extracción ilegal de arena, calculada en más de 500 mil metros cúbicos del mineral, en Punta Chame. En ese periodo también hay denuncias de devastación de manglar en más de 30 hectáreas, para la creación de un relleno de arena y la construcción de un proyecto turístico de playa en Punta Chame.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó una inspección en el proyecto Megamar Corp. el 22 de enero pasado, tras las denuncias de delito ambiental contra esta sociedad.