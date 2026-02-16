Mitradel reitera pago extra de 150% para quienes laboren el martes Carnaval

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reiteró que los trabajadores que laboran este martes de Carnaval tienen derecho a un pago extra.

De acuerdo con el Código de Trabajo, este pago consiste en un recargo del 150% sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria.

Además, el colaborador deberá recibir un día de descanso compensatorio dentro de la misma.

"Si el descanso compensatorio no se hace efectivo, corresponde el pago de un 50% adicional", destaca Mitradel.

La entidad destaca que estas disposiciones buscan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante los días feriados.