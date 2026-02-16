El Minsa ha atendido a 10,776 personas en los primeros días del Carnaval

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta la fecha, se ha brindado atención médica a 10,776 personas en los hospitales y en la red primaria de atención, principalmente por casos de urgencias.

Según la entidad, entre las atenciones registradas se destacan 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares. Asimismo, se han registrado cinco (5) defunciones.

Durante este periodo, el Minsa realizó 630 traslados por emergencias médicas, desglosados de la siguiente manera: 268 vía terrestre, 2 vía acuática, 5 vía aérea, 270 traslados interhospitalarios y 85 prehospitalarios.

LEE TAMBIÉN: Recuperan cadáver de hombre que se ahogó en charco Lajas

Por su parte, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) realizaron inspecciones a 3,795 puestos, entre fijos y ambulantes. Se verificaron 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 6,122 cumplían con la normativa sanitaria, mientras que 422 no portaban su carné correspondiente.

Además, las autoridades efectuaron la destrucción y el decomiso de 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a distintos locales. Asimismo, se inspeccionaron 863 carros cisterna, de los cuales 854 cumplieron con la normativa y 9 fueron rechazados.