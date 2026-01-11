Productores de carne de cerdo en Veraguas denuncian persecución

Representantes de los productores de carne de cerdo de todo el país manifestaron su preocupación y rechazo ante la implementación de leyes que, según aseguran, los están amenazando y persiguiendo.

Estas leyes no aportan beneficios reales a quienes trabajan en el campo generando alimentos y fuentes de empleo honesto para la nación.

El dirigente de los productores porcinos, Juan Manuel Guevara, afirmó que las actuales disposiciones legales no toman en cuenta la realidad del sector productivo y, por el contrario, se han convertido en una carga económica que afecta directamente la sostenibilidad de las pequeñas y medianas granjas.

Guevara explicó que a los productores se les “exprime” económicamente, al responsabilizarlos de supuestos daños ambientales, como el caso de la presunta contaminación de ríos y quebradas en la región de Azuero.

No obstante, aseguró que los porcicultores han cumplido estrictamente con las normativas ambientales vigentes y con los requisitos técnicos exigidos por las autoridades competentes.

“El sector ha invertido en sistemas de manejo y tratamiento de desechos conforme a la ley".

"En los casos señalados, no se comprobó contaminación atribuible a los productores de cerdo, y existen evidencias de que los verdaderos contaminantes eran sistemas de acueductos en mal estado”, sostuvo el dirigente.

El líder gremial reiteró que los productores no se oponen a la regulación ni a la protección del ambiente, pero exigen reglas claras, justas y basadas en estudios técnicos, que no criminalicen a quienes trabajan para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Finalmente, los porcicultores hicieron un llamado a las autoridades para abrir un espacio de diálogo que permita revisar estas leyes y buscar soluciones consensuadas, que protejan el ambiente sin poner en riesgo la producción nacional ni los empleos que dependen de esta actividad.