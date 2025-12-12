El caso Planells estaría afectando la imagen internacional de Panamá

Lo dicho por la abogada Karisma Karamiñes sobre la exdirectora de La Prensa, Annette Planells, a juicio del abogado Rolando Reyna, puede ser utilizado como una “noticia criminis” para iniciar una investigación formal que permita esclarecer los hechos ocurridos porque la poca acción jurídica que existe en torno al tema está afectando no solo a los involucrados que, hasta la fecha, continúan guardando silencio, sino también la imagen del país a nivel internacional.

Mencionó que los señalados en la supuesta conspiración electoral contra el presidente José Raúl Mulino deberían ser los principales interesados en que lo dicho se aclare porque su silencio genera más dudas y desconfianza.

El jurista solicitó al procurador actuar de oficio para dilucidar las interrogantes de los ciudadanos antes de que el tema siga escalando, ya que los señalamientos realizados por su colega representan la comisión de varios delitos graves.

La celebración de una distinción que, hasta la fecha, se mantiene anclada en el perfil de X (antiguo Twitter) de Planells, como señal de orgullo, ha sido durante los últimos días su mayor calamidad; ha pasado de “campeona anticorrupción” a “extorsionadora” por las autoridades del mismo país, una rectificación que ha recibido el beneplácito de algunas personalidades políticas locales, entre las que destaca la exdiputada Zulay Rodríguez, quien felicitó al embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera por “ponerla en su lugar” al considerar que su reconocimiento es una deshonra para EE.UU.

Rodríguez aplaudió que Marino Cabrera dejara al descubierto las prácticas antidemocráticas utilizadas por Planells para perseguir a sus enemigos políticos a través del medio digital Foco y La Prensa.

Para la exdiputada, retirarle el premio a Planells no es suficiente para sentar un precedente que evite que “inescrupulosos” utilicen su influencia como arma política; por ello, sugiere que se le retire la visa, con lo cual también se prohibiría su entrada al país.

El exmandatario Ricardo Martinelli y la exdiputada Katleen Levy también han coincidido con las declaraciones del embajador estadounidense, incluso esta última, después de que la abogada Karamañites expusiera el actuar de Planells, la acusó de supuestamente pedirle 10 mil dólares mensuales para dejar de “golpearla” a través de Foco.

Tras el escándalo, el embajador de EE. UU. en Panamá afirmó que, bajo el mandato del presidente Donald Trump, no se entregarán reconocimientos vacíos; al contrario, se enfocarán en que haya una verdadera rendición de cuentas.

“Ella nunca mereció un premio, trabajaremos para quitárselo”, sentenció el diplomático.