María Corina agradeció a Panamá por su apoyo

El Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, agradeció al presidente José Raúl Mulino por ser el primer apoyo que recibió a nivel internacional.

“Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas (de las pasadas elecciones en Venezuela) están en Panamá resguardadas.

Corina Machado y Mulino sostuvieron el encuentro a primeras horas del jueves; también estuvo presente la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino. El momento fue propicio para que el mandatario le entregara a Machado el vestido que usaría en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz.

La líder reiteró que el presidente Mulino fue de los primeros apoyos que tuvo “y ahora, cuando nos está apoyando el mundo entero, imagínense lo que esto significa. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Panamá.

Por su parte, el presidente le reiteró que el galardón será un empuje que marcará un antes y después para Venezuela.

“América Latina tiene un promisorio futuro en democracia. Aquellos países que tenemos democracia estamos haciendo un esfuerzo tremendo siempre para reforzarla y tenemos esperanza siempre de vida mejor. En dictadura no hay para dónde coger, es dictadura o dictadura. Represión y represión. Para nosotros, y lo estamos viendo, todos los países de América Latina que vivimos en democracia estamos resurgiendo en positivo y eso es fabuloso”, dijo.