Regalías contribuirán al desarrollo de comunidades

La ejecución de obras en los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada financiadas con las regalías de la exportación de concentrado de cobre, según sus alcaldes, atenderá necesidades históricas de electrificación, agua, salud, educación y carreteras que aquejan a las comunidades y que a raíz del cese de operaciones se han agudizado, contribuyendo al desarrollo local, oportunidades y calidad de vida de los moradores; no obstante, su impacto dependerá de que las mismas se realicen en el mejor tiempo posible y de acuerdo a lo planeado.

Ina Rodríguez, alcaldesa de La Pintada, provincia de Coclé, considera fundamental que el Gobierno tenga una ruta estratégica para que a través de la minera se genere progreso en el país, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

Mencionó que, para un distrito que cuenta con un presupuesto de 356 mil dólares al año para atender a más de 29 mil personas, el anuncio del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) sobre la puesta en marcha de diversos proyectos de infraestructura que incluyen la ampliación y equipamiento de la escuela LLano Norte, mejoras en el sistema de agua potable de Llano Grande y Llano Norte, y la reparación de vías entre ambos sectores, es crucial porque podrán destinar sus fondos a otras prioridades.

“Es importante que lleguen obras contundentes que marquen un impacto, tanto económico como en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, subrayó.

Estas construcciones, a su juicio, podrían contribuir también a reactivar la empleabilidad en el sector porque, debido al cierre minero, más de 3,000 personas quedaron cesantes, perdiendo sus casas, carros y otros bienes; por ello, solicita a las autoridades y a la empresa que tomen en cuenta a los residentes del distrito para estas plazas.

Eulalio Yángües, alcalde de otra de las zonas beneficiadas (Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón), mencionó que todo lo que sea para el bienestar de las comunidades necesitadas será recibido con positivismo porque los municipios no poseen los recursos suficientes para ejecutar este tipo de obras.

Indicó que, al igual que en La Pintada, el flujo económico ha disminuido considerablemente desde noviembre de 2023, afectando incluso la gestión municipal porque dejaron de percibir las regalías directas de la mina de cobre.

“Si la inyección económica muere, todo se marchita; eso pasó en esta área. No todos trabajaban en la mina, eso es cierto, pero los que trabajaban mantenían la luz encendida y alumbraban a otros vecinos; todos tenían indirectamente un beneficio”, dijo a Panamá América.

Por su parte, Edilberto Medina, alcalde de Donoso, provincia de Colón, solicitó a las autoridades dar a conocer los parámetros aplicables a las regalías con base en las normas de extracción de minerales vigentes en Panamá.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció ayer, miércoles, que las regalías del Estado generadas de la exportación de cobre ascienden a 29 millones de dólares; el resto de los fondos se utilizarán para financiar el Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina, que totaliza en $360 millones, unos $15 millones al mes, hasta que se tome una decisión sobre su futuro basada en la auditoría integral.

Adelantó que se está analizando con el equipo legal de la entidad la posibilidad de exportar el material procesado que aún se encuentra en la zona para generar mayores réditos al país e invertirlos en otros proyectos de infraestructura a nivel nacional.