Nacional - 12/12/25 - 12:00 AM

Trump: Presión sobre régimen de Maduro "trata sobre muchas cosas"

Por: Redacción. -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la actual campaña de presión de su Gobierno sobre Venezuela "trata sobre muchas cosas" y, nuevamente, señaló temas como la inmigración o el tráfico de drogas.

"Se trata de muchas cosas", respondió Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre si el actual despliegue militar en el Caribe trata "sobre tráfico de drogas o sobre petróleo", en referencia al petrolero venezolano que Washington incautó el miércoles y cuyo cargamento de crudo tiene previsto confiscar.

El republicano evitó responder directamente al asunto del petróleo, un factor señalado por aquellos críticos con la campaña de presión sobre Caracas, un dispositivo que muchos consideran que busca exclusivamente sacar del poder al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país", explicó Trump usando un argumento que ha repetido numerosas veces este año pero nunca ha sido contrastado con datos.

