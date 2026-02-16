Nacional - 16/2/26 - 05:10 PM

Nacionales y extranjeros disfrutan del colorido carnaval de Chicá

Los extranjeros que asisten al carnaval de Chicá aprovechan la oportunidad para recorrer los senderos de la Reserva Biológica y Parque Natural Altos de Campana.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El poblado de Chicá Centro, al igual que el resto del país, celebra los cuatro días de carnaval en medio de un clima de montaña, la alegría y el colorido de comparsas y presentaciones artísticas.

Ubicado a 70 kilómetros de la ciudad capital y a 525 metros sobre el nivel del mar, Chicá ofrece a turistas y visitantes un carnaval diferente.

Esta fiesta es aprovechada por los vendedores informales para generar mayores ingresos.

Los dueños de hostales también se benefician con la afluencia de visitantes que prefieren quedarse en la zona durante los cuatro días en vez de viajar.

Este carnaval es, además, una plataforma para promover la importancia de proteger el ambiente y la biodiversidad de la región.

Nélida Núñez, representante del corregimiento de Chicá, afirma que este carnaval se desarrolla en un ambiente familiar y de seguridad, razones por las cuales cada año es mayor el número de asistentes.

