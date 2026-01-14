Gobierno no pretende correrse riesgo y autoriza a la AAUD a tomar el control total de la basura en San Miguelito

Ante el riesgo de una crisis sanitaria por el colapso del servicio de recolección de basura en San Miguelito, el Consejo de Gabinete autorizó ayer a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de desechos en el distrito, una medida de emergencia que busca proteger la salud de más de 200 mil residentes.

La decisión se adoptó luego de que quedara en evidencia la falta de capacidad operativa para garantizar la continuidad del servicio, tras la suspensión de la recolección y el retraso en la formalización de contratos con empresas que debían asumir la labor después del 19 de enero.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, advirtió que las acciones previas fueron solo paliativas y que el problema podría agravarse nuevamente debido a que los contratos especiales no estaban debidamente refrendados para iniciar operaciones.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, subrayó que el Gobierno Nacional intervino para contener una situación de alto riesgo sanitario, destinando cerca de 700 mil dólares a una solución de emergencia que evitara una acumulación masiva de desechos y la posible aparición de enfermedades.

“A partir del próximo lunes, cuando vence el contrato de la empresa actual, no existe una estructura que pueda resolver el problema de manera inmediata. Por ello, se ha autorizado al director de la AAUD a tomar el control de la recolección durante los próximos meses, mientras se desarrolla un proceso de licitación pública”, explicó el titular del Minsa.

Boyd Galindo reiteró que la prioridad del Ejecutivo es salvaguardar la salud de la población, mediante la limpieza del distrito para prevenir cualquier brote epidémico.

La medida se sustenta, además, en la falta de capacidad logística de la autoridad municipal para enfrentar con rapidez la emergencia, tanto en la recolección como en el transporte de los residuos hacia su disposición final.