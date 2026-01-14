Informe de Calidad de Vida revela brechas en salud y bienestar en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), junto al observatorio Panamá ¡cuéntame!, presentó el Octavo Informe de Calidad de Vida, un estudio especializado que analiza el estado de la salud y el bienestar en Panamá durante el período 2019–2024.

El informe revela que la población panameña se percibe mayormente sana, aunque enfrenta una condición de vulnerabilidad, especialmente en los sectores de menores ingresos. Uno de los principales hallazgos es la escasez recurrente de medicamentos en el sistema público de salud, una situación que contrasta con la mayor disponibilidad registrada en el sector privado.

El estudio destaca que el sistema público es el principal proveedor de atención médica por necesidad y no por preferencia, mientras que la prevención no forma parte de la rutina de la mayoría de los panameños. Además, el uso de servicios digitales de salud sigue siendo limitado, pese a su potencial para mejorar el acceso y la eficiencia del sistema.

En materia de violencia doméstica, el informe señala que la atención médica es adecuada cuando se recibe, sin embargo, pocas personas acceden efectivamente al sistema, lo que evidencia barreras estructurales y sociales.

Otros indicadores clave

Panamá registra una esperanza de vida al nacer de 80 años, por encima del promedio regional de 76 años, y mantiene una alta cobertura de vacunación, con la mayoría de las vacunas del esquema nacional alcanzando o superando el 80 %. En 2023, el 99,7 % de los partos fue atendido por personal especializado, reflejando avances en atención materna.

No obstante, el informe advierte que persisten brechas significativas entre áreas urbanas y rurales, particularmente en las comarcas indígenas y algunas provincias, donde se concentran problemáticas como la desnutrición infantil, los embarazos en adolescentes y una mayor incidencia de enfermedades crónicas.

“No todos los panameños viven la salud de la misma manera. Estas desigualdades tienen consecuencias reales sobre la calidad de vida y deben ser atendidas con urgencia”, afirmó el presidente de la CCIAP, Juan Arias.

En cuanto a la salud mental, el documento la identifica como un problema creciente y subatendido. “El aumento de casos de ansiedad, depresión e intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes y mujeres, evidencia la necesidad de asignar más recursos y fortalecer la atención especializada”, señaló la CCIAP.

En el ámbito nutricional, Panamá enfrenta la doble carga de la malnutrición: persisten casos de desnutrición infantil, mientras aumentan el sobrepeso y la obesidad en adultos y escolares. En tanto, enfermedades como VIH, tuberculosis, malaria y hepatitis B presentan fluctuaciones, con avances en diagnóstico y control, aunque con alta incidencia en las comarcas.

El informe concluye que las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas continúan siendo las principales causas de mortalidad en Panamá, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la prevención y la atención integral en salud.