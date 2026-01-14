Universidad de Panamá lanza Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas

La Universidad de Panamá (UP), en conjunto con la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), presentó oficialmente la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, una nueva oferta académica que busca ampliar la formación universitaria de pilotos panameños y fortalecer el capital humano del sector aeronáutico en Panamá.

De acuerdo con el decano de la Facultad de Ingeniería, Elías López, esta licenciatura responde a la necesidad de ofrecer una educación integral y especializada, alineada con los más altos estándares internacionales de aviación, permitiendo a los profesionales del sector complementar su formación técnica con conocimientos universitarios.

El plan de estudios está estructurado en cinco áreas estratégicas, entre las que se incluyen la seguridad y navegación aérea, la facilitación de la aviación, el impacto ambiental y los aspectos económicos del sector aeronáutico, brindando una visión integral de la industria.

Durante su proceso de formación, los estudiantes deberán cursar diez asignaturas fundamentales, diseñadas para fortalecer competencias técnicas, analíticas y de gestión, acorde con las exigencias actuales del transporte aéreo y la aviación comercial.

Uno de los principales objetivos de esta licenciatura es que sus egresados cuenten con una preparación universitaria de alto nivel, que les permita desempeñarse en roles estratégicos como seguridad operacional, gestión de proyectos aeronáuticos, consultoría especializada y docencia, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector aéreo nacional.