Crisis de basura en San Miguelito: Gabinete ordena control total de la AAUD

Ante el riesgo de una crisis sanitaria provocada por el colapso del servicio de recolección de basura en San Miguelito, el Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de desechos en el distrito, como una medida de emergencia destinada a proteger la salud de más de 200 mil residentes.

La decisión se adoptó luego de evidenciarse la falta de capacidad operativa para garantizar la continuidad del servicio, tras la suspensión de la recolección y el retraso en la formalización de contratos con las empresas que debían asumir la labor luego del 19 de enero.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, advirtió que las acciones implementadas hasta ahora han sido paliativas, y alertó que la situación podría agravarse nuevamente, debido a que los contratos especiales no estaban debidamente refrendados, impidiendo el inicio oportuno de las operaciones.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, subrayó que el Gobierno Nacional intervino para contener una situación de alto riesgo sanitario, destinando cerca de 700 mil dólares a una solución temporal que evitara la acumulación masiva de desechos y la posible aparición de enfermedades asociadas a la insalubridad.

“A partir del próximo lunes, cuando vence el contrato de la empresa actual, no existe una estructura que pueda resolver el problema de manera inmediata. Por ello, se ha autorizado al director de la AAUD a tomar el control de la recolección durante los próximos meses, mientras se desarrolla un proceso de licitación pública”, explicó el titular del Minsa.

Boyd Galindo reiteró que la prioridad del Ejecutivo es salvaguardar la salud de la población, mediante la limpieza del distrito y la prevención de brotes epidémicos, ante la acumulación de residuos sólidos.

La medida también se sustenta en la limitada capacidad logística de la autoridad municipal para enfrentar con rapidez la emergencia, tanto en la recolección como en el transporte y disposición final de los desechos.