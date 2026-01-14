Audiencia del caso Odebrecht avanza entre críticas por falta de contradictorio

La audiencia de fondo del caso Odebrecht continuó ayer en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, con la lectura del auto de llamamiento a juicio, en un ambiente marcado por cuestionamientos de los abogados defensores, quienes reclamaron garantías al debido proceso, al contradictorio y al derecho a la defensa.

La abogada Alma Cortés sostuvo que “la justicia debe ser objetiva, científica e imparcial”, y advirtió que, si la jueza Baloisa Marquínez no garantiza el contradictorio, “no existe el derecho a la defensa”. Además, puso en duda la solidez del expediente, al recordar que Brasil anuló las actuaciones, lo que —según indicó— genera incertidumbre sobre las pruebas con las que cuenta actualmente el Ministerio Público.

En la misma línea, la penalista Guillermina Mc Donald señaló que las defensas esperan que la Fiscalía logre subsanar el vacío probatorio existente, ya que la acusación se sustenta principalmente en testimonios provenientes de Brasil. Explicó que algunas defensas solicitaron dichas comparecencias precisamente porque esos testimonios constituyen la base de la tesis fiscal, por lo que ahora corresponderá al Ministerio Público demostrar que dispone de pruebas extraordinarias que suplan esa ausencia.

Por su parte, el abogado Ángel Álvarez afirmó que la justicia pierde credibilidad cuando se adoptan decisiones sin que los actos procesales previos estén debidamente garantizados. A su juicio, el proceso no se ha visto afectado por decisiones de un país extranjero, sino por el manejo interno del caso, al tiempo que criticó el “secretismo y ocultismo” que —según dijo— se ha vuelto recurrente en este proceso judicial.

En tanto, el abogado Basilio González consideró que la tesis sostenida por la Fiscalía carece de sustento en las condiciones actuales del proceso, al insistir en que, sin un contradictorio efectivo y sin pruebas debidamente incorporadas, se vulneran principios fundamentales del debido proceso penal.