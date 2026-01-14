Panamá reduce muertes y casos de dengue en 2025, informa el Ministerio de Salud

Panamá cerró el año 2025 con 28 muertes por dengue, lo que representa una reducción del 51,8 % en comparación con 2024, cuando se reportaron 54 fallecimientos. Además, el país registró 16.262 casos de dengue, una cifra considerablemente menor a los 32.361 casos contabilizados en 2024, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la técnica del Departamento de Epidemiología del Minsa, Lizbeth Cerezo, estas cifras reflejan “una mejora sustancial en el control del dengue en Panamá”, resultado en gran parte de la participación activa de la comunidad en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

“Más del 90 % del control de la enfermedad depende de las acciones de la población”, destacó la funcionaria en un comunicado oficial, en el que también subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional y de la implementación de estrategias integradas entre entidades del sector salud y otras instituciones públicas y privadas.

El informe oficial también reveló una disminución significativa en la presión sobre el sistema hospitalario, al pasar de 2.669 hospitalizaciones en 2024 a 1.617 en 2025, lo que equivale a una reducción del 39 %, como consecuencia directa del descenso de casos graves de dengue.