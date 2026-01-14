La población panameña se percibe mayormente sana, pero vulnerable, señala estudio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), junto al observatorio Panamá ¡cuéntame!, presentaron el Octavo Informe de Calidad de Vida, un estudio especializado que analiza el sector de la salud y el bienestar en el país durante el período 2019–2024.

El estudio revela que la población panameña se percibe mayormente sana, pero vulnerable, especialmente en los sectores de menores ingresos. Además, la escasez de medicamentos es recurrente en el sistema público, a diferencia del sector privado.

Destaca que el sistema público es el principal proveedor de salud por necesidad, no por preferencia, que la prevención no forma parte de la rutina del panameño y el uso de servicios digitales es limitado.

Y en casos de violencia doméstica, la atención médica es adecuada cuando se recibe, pero pocas personas acceden al sistema.

Otros indicadores

Panamá registra una esperanza de vida al nacer de 80 años, superior al promedio regional de 76 años.

Además, mantiene una alta cobertura de vacunación, con la mayoría de las vacunas del esquema nacional alcanzando o superando el 80%, y en 2023 el 99.7% de los partos fue atendido por personal especializado.

Según el estudio, persisten brechas significativas entre áreas urbanas y rurales, especialmente en las comarcas indígenas y algunas provincias, donde se concentran problemas como la desnutrición infantil, los embarazos en adolescentes y la mayor incidencia de enfermedades crónicas.

“No todos los panameños viven la salud de la misma manera. Estas desigualdades tienen consecuencias reales sobre la calidad de vida y deben ser atendidas con urgencia”, dijo el presidente de la CCIAP, Juan Arias.

En materia de salud mental, el informe la identifica como un problema creciente y aún subatendido.

“El aumento de casos de ansiedad, depresión e intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes y mujeres, evidencia la necesidad de asignar más recursos y fortalecer la atención especializada”, señala la CCIAP.

En materia nutricional, se enfrenta la doble carga de la malnutrición: mientras persisten casos de desnutrición infantil, aumentan el sobrepeso y la obesidad en adultos y es colares. Los casos de VIH, tuberculosis, malaria y hepatitis B presentan fluctuaciones, con avances en diagnóstico y control, con alta incidencia en las comarcas.

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas, continúan siendo las principales causas de mortalidad.