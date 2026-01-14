Nacional - 14/1/26 - 12:00 AM

UP Lanza carrera dirigida a pilotos

La Universidad de Panamá, junto a la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), presentaron ayer oficialmente la nueva carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.

La licenciatura responde a la necesidad de ampliar la oferta educativa universitaria para pilotos panameños, promoviendo una formación integral alineada con los más altos estándares internacionales, informó el decano de la Facultad de Ingeniería, Elías López.

El plan de estudios contempla cinco áreas estratégicas de formación, entre ellas: seguridad y navegación aérea, facilitación de la aviación, medio ambiente y aspectos económicos del sector.

Durante la formación, los estudiantes cursarán diez asignaturas fundamentales.

Uno de los principales objetivos de esta licenciatura es que sus egresados cuenten con una preparación universitaria de alto nivel, que les permita asumir roles estratégicos en áreas como seguridad operacional, gestión de proyectos, consultoría especializada y docencia.

