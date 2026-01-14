Nacional - 14/1/26 - 12:00 AM

Martínez-Acha y Rubio dialogaron sobre la seguridad y asuntos regionales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, donde destacaron la solidez de la relación bilateral y la estrecha cooperación que ha impulsado las prioridades compartidas en nuestra región.

En el encuentro, Rubio expresó su profundo agradecimiento por la sólida alianza con Panamá durante el último año.

Los funcionarios dialogaron sobre las oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, incluyendo la ampliación de la cooperación en seguridad para combatir amenazas compartidas, como el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Además, el Secretario Rubio celebró las medidas de Panamá para garantizar la protección de la infraestructura crítica.

Y expresó su interés en una mayor cooperación en los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mantiene además "activas y permanentes gestiones diplomáticas" para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde el pasado junio.

