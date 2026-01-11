Trifulca en playa La Angosta; la Policía se lleva a tres

Una riña entre varias personas dejó la tarde de este sábado tres personas detenidas, luego de la intervención de la Policía Nacional en el área de playa La Angosta, en el distrito de Portobelo, Costa Arriba de Colón.

La información preliminar señala que varios bañistas iniciaron una pelea, momento en el que agentes de la Policía Nacional, que se mantenían custodiando el área, intervinieron de inmediato y dieron captura a los implicados.

Unas tres personas fueron detenidas y trasladadas a la estación policial del corregimiento de María Chiquita, para ser puestas a órdenes de las autoridades competentes, por este hecho de violencia ocurrido en un balneario donde muchas familias disfrutaban del fin de semana.

Las autoridades confirmaron que no se registraron disparos ni personas heridas durante el incidente.

La Policía informó que se iniciaron las investigaciones para determinar qué motivó esta riña entre varios bañistas en este sector turístico.