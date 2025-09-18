Show - 18/9/25 - 12:00 AM

Abraham Pino: ‘Hace más de 8 meses que no puedo ver a mi hija’

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

El instagramer panameño Abraham Pino, mejor conocido como @abrahamdpe, recurrió a sus redes sociales para denunciar ante sus seguidores que lleva más de ocho meses sin poder ver a su hija.

En una serie de publicaciones en Instagram, Pino expresó el dolor que vive como padre, debido a que su ex supuestamente se inventó una mentira para separarlos y la justicia se mueve lento.

"Hace más de 8 meses que no puedo ver a mi hija. No porque no quiera, no porque no esté presente, sino porque su mamá inventó una mentira para separarnos… y la justicia de este país se mueve tan lento, que mientras ellos deciden, mi hija y yo seguimos sufriendo".

El creador de contenido lamentó también haberse perdido momentos importantes de la vida de su pequeña, como por ejemplo su cumpleaños.

"No me dejaron estar en su cumpleaños número 2, tampoco en el 4. Y yo me pregunto: ¿quién me devuelve ese tiempo? ¿quién me devuelve esos abrazos, esas risas, esos recuerdos que nunca tuvimos?"

Una de las declaraciones más emotivas fue cuando reveló el gesto que tuvo su hija para contactarlo por medio de la persona que la cuida.

"Le rogó a su nana que le prestara un celular solo para poder mandarme un mensaje de voz… y lo que me dijo fue: ‘Papi, te extraño mucho. Quiero verte pronto por favor, quiero que algún día vengas por favor, te extraño’".

Según Abraham, el odio que le tiene la madre de su hija a él no la deja ver que lastima a la menor. Dejó claro que no busca guerra ni odio, solo desea abrazar a su pequeña y que crezca sabiendo que su papá siempre estuvo ahí.

