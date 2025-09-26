Amara La Negra se viste de Congo y celebra con orgullo sus raíces en Colón

La presentadora Amara La Negra vivió un emotivo encuentro con sus raíces afrodescendientes durante su visita al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde se vistió con la tradicional pollera Congo, un símbolo de resistencia e identidad del pueblo afrocolonial.

Con gran emoción, Amara compartió que esta fue una de las experiencias más significativas de su vida, resaltando que cada tambor que escuchaba le recordaba la fuerza y la historia de su herencia cultural. “Ser negra no es solo un color de piel, es un legado, una cultura y un motivo de orgullo que llevo conmigo dondequiera que voy”, expresó.

Durante su estadía, la artista disfrutó de la gastronomía caribeña, la música contagiosa y la danza tradicional, además de participar en un conversatorio con mujeres de la provincia, donde intercambió vivencias y resaltó la importancia de reconocer las luchas y fortalezas de la mujer afrodescendiente.

Conmovida por la calidez del pueblo colonense, Amara agradeció el recibimiento que le dieron y destacó el valor de preservar y mostrar al mundo la riqueza cultural de Panamá. “Me voy con el alma llena y con más orgullo que nunca de ser negra, reafirmando la importancia de celebrar nuestras raíces con dignidad y alegría”, afirmó.

La artista selló su paso por Colón con un mensaje de gratitud hacia el pueblo panameño, asegurando que siempre llevará en su corazón esta experiencia que la conectó aún más con sus raíces.