Show - 26/9/25 - 12:00 AM

Amara La Negra se viste de Congo y celebra con orgullo sus raíces en Colón

La presentadora Amara La Negra vivió un emotivo encuentro con sus raíces afrodescendientes durante su visita al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde se vistió con la tradicional pollera Congo, un símbolo de resistencia e identidad del pueblo afrocolonial.

Con gran emoción, Amara compartió que esta fue una de las experiencias más significativas de su vida, resaltando que cada tambor que escuchaba le recordaba la fuerza y la historia de su herencia cultural. “Ser negra no es solo un color de piel, es un legado, una cultura y un motivo de orgullo que llevo conmigo dondequiera que voy”, expresó.

Durante su estadía, la artista disfrutó de la gastronomía caribeña, la música contagiosa y la danza tradicional, además de participar en un conversatorio con mujeres de la provincia, donde intercambió vivencias y resaltó la importancia de reconocer las luchas y fortalezas de la mujer afrodescendiente.

Conmovida por la calidez del pueblo colonense, Amara agradeció el recibimiento que le dieron y destacó el valor de preservar y mostrar al mundo la riqueza cultural de Panamá. “Me voy con el alma llena y con más orgullo que nunca de ser negra, reafirmando la importancia de celebrar nuestras raíces con dignidad y alegría”, afirmó.

La artista selló su paso por Colón con un mensaje de gratitud hacia el pueblo panameño, asegurando que siempre llevará en su corazón esta experiencia que la conectó aún más con sus raíces.

Te puede interesar

Natti Natasha se confiesa emocionada por ‘show’ histórico junto a Nando Boom

Natti Natasha se confiesa emocionada por ‘show’ histórico junto a Nando Boom

 Septiembre 25, 2025
Presentadora de ‘Primer Impacto’ desfilará con diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio

Presentadora de ‘Primer Impacto’ desfilará con diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio

 Septiembre 25, 2025
Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

 Septiembre 24, 2025
Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

Alfanno: "En Panamá no hay artistas malos, todos tienen talento"

 Septiembre 24, 2025
Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

Carlos Vives llegó a Panamá y expresó que le encanta estar acá

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito