Boza graba video en Santa Ana con Don Pablo Mures

La escena urbana panameña suma un nuevo capítulo con el junte entre Boza y Don Pablo Mures, quienes paralizaron el barrio de Santa Ana durante la grabación del video de su tema “Caldero Panameño”, un proyecto que promete resaltar la esencia del gueto y la identidad local.

A pocos días del rodaje, Boza no dudó en expresar su respeto y conexión con el movimiento que representa Don Pablo Mures. El intérprete de “Hecha Pa’ Mí” dejó claro que este tipo de colaboraciones son necesarias para seguir impulsando el talento nacional y darle visibilidad a lo que nace en las calles.

“Pueden hablar lo que sea, pero esto es parte de nuestra cultura les guste o no. Paso a paso, espero que apoyen el tema y a los muchachos, así como los otros países hacen con los suyos”, habría comentado Boza, destacando el valor de mantenerse fiel a las raíces.

Por su parte, Don Pablo Mures agradeció públicamente a Boza por sumarse al proyecto. El artista compartió que la grabación en Santa Ana fue más que un video: una representación real del barrio.

“Gracias a Boza y su equipo por la confianza de bajar para mi barrio Santa Ana y hacerlo real. Esperen este nuevo proyecto ‘Caldero panameño’ con mucho amor y respeto para todos los guetos de Panamá”, expresó, dejando ver el orgullo por mostrar su entorno sin filtros.

El ambiente durante la filmación fue de fiesta, con fanáticos y curiosos que se acercaron a presenciar el junte, reafirmando que cuando el talento se une con identidad, el resultado conecta directamente con el pueblo.