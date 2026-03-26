Show - 26/3/26 - 01:16 PM

¡WTF! Candidata pierde sus carillas en pleno show del Miss Grand Thailand

El certamen, uno de los más importantes de Tailandia, reúne a 77 candidatas de todo el país. La gran final se celebrará el 28 de marzo.

 

Por: Redacción / Web -

La gala preliminar del Miss Grand Tailandia 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la temporada de concursos de belleza, luego de que la candidata Kamolwan Chanago sufriera un inesperado incidente en pleno escenario.

La representante de Pathum Thani vivió un percance cuando sus carillas dentales, aparentemente una prótesis estética, se desprendieron frente al público y las cámaras en vivo. 

Lejos de desesperars, Chanago reaccionó con rapidez, se giró discretamente y continuó su participación, demostrando profesionalismo pese a la situación incómoda.

El instante quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde millones de usuarios han debatido entre sorpresa, empatía y humor.

El certamen, uno de los más importantes de Tailandia, reúne a 77 candidatas de todo el país. La gran final se celebrará el 28 de marzo.

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