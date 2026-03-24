Que Martincito asegura que quiere armar un partido sin viejos mañosos… Bueno, le mandan a decir que el primero que se va a tener que dejar de mañas es él.

Que, hablando de Martincito, un chusco comenta que hay que desconfiar de aquellos políticos y demás personajes que ocultan sus canas para no aparentar su verdadera edad. ¡Xuxa, y yo que pensaba teñirme el cabello!

Que Panamá ocupa el sexto lugar entre las 10 ciudades más seguras de Latinoamérica, superando a ciudades como Brasilia y Guadalajara.

Que los estudiantes del Pinate en Juan Díaz formaron un arroz con mango y cerraron calles porque los quieren enviar a dar clases a la escuela Ernesto T. Lefevre, ya que una empresa no acaba los trabajos de remodelación en el tiempo establecido. Es hora de que las autoridades multen de forma ejemplar a estos contratistas que afectan la educación de cientos de estudiantes.

Que, por los lados del Palacio, deben escuchar con pinzas a ciertos asesores que están acostumbrados a darle contra a todo lo que venga de “El Loco”, ya que se sabe que hay algunos que, como Roberto y Alberto, tienen una visión de país apegada a sus intereses muy particulares. Hay que sumar a asesores que tengan un concepto más solidario de país y que no solo vean el mundo desde la perspectiva de una bolsa de valores.

Que el diputado Chen Peñalba propuso que las empresas deben volver al teletrabajo, por lo menos dos veces por semana, por el alto costo del combustible.

Que, por los lados de la nueva sede del Órgano Judicial de La Chorrera, por donde “parquean” los jueces, hay un romance entre dos letrados que ya hasta provoca incomodidad en los pasillos. ¡Busquen parque, señores!

Que hoy se someterá a análisis el proyecto de ley 476, que establece un régimen económico para regular los topes máximos de cobro en los corredores Norte, Este y Sur. ¡A ver cómo termina eso!

Que “Bolota” propuso ayer paralizar la Asamblea y el país ante el alza del combustible. ¡Tampoco así es la vaina!

Que Juan Harvard estaba hasta la tusa en David, pasado en guaro y hasta medio impertinente. ¡Deja el alcohol! Cuando cabalgue, no tome.

Que Martita Cornejo, la que fue nombrada con salario de 3K por Irma en Detroit, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la recién sancionada ley de pasantías. ¡Mira tú en lo que anda!

Que Afú andaba celebrando ayer que ya llegó el agua al corregimiento de Pedasí, donde no llegaba el vital líquido desde el gobierno anterior.

Que Lombanita salió ayer a hablar del tema del combustible, pero un chusco le recordó que su amigo Freddy Delta, quien lo llevó de cónsul a USA durante el desgobierno de Martín, sí controla el precio en Panamá. ¡Gancho al hígado!

Que el diputado Osman Gómez regresó ayer a la Cuevita tras recuperarse de quebrantos de salud.

Que el Amigo Fiel le recordó a “Cocobolo” Cedeño que el proyecto de ley sobre el derecho a réplica fue aprobado por unanimidad y que lo que quieren algunos gremios periodísticos con eso de bajarlo a primer debate no es que se modifique, sino que sea rechazado.

Que un chusco comenta que el “Cocobolo” Cedeño dice ser un hombre temeroso de Dios, pero que, sin duda, con eso de someter a consideración del pleno bajar su ley a primer debate (propuesta que fue rechazada), quedó como un hombre temeroso del “cuarto poder”. Ayer hasta le temblaba la voz.