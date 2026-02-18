La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín, confesó que todavía se adapta a la dinámica de trabajo en grupo y a nuevas plataformas de comunicación, asegurando con humor que no es “tan habilidosa” con la tecnología, pero que avanza paso a paso para su participación en el “reality” La Mansión del Chiri.

Marín admite que siente nervios y muchas dudas sobre cómo manejar la experiencia, debido a que es la primera vez que se separará por tanto tiempo de su hogar, donde tiene varias mascotas, sus negocios y sus rutinas diarias.

“Tengo demasiado apego emocional”, expresó, pidiendo a sus fans mensajes de apoyo y cariño si la notan bajoneada durante los días de ausencia.

En cuanto a las fiestas de Carnaval, Yaneth afirmó que tiene cero requisitos para carnavalear, eso de aguantar cuatro días y noches de fiesta no va con ella porque es poco fiestera, no toma, no fuma, evita el ruido, duerme temprano, tiene “poquita batería social” y hasta le da pena mover el “rabo” en público.

Uno de los puntos que dejó claro en su lista de cero requisitos de Carnaval es que no es infiel.