Show - 18/2/26 - 12:00 AM

Cero requisitos de Carnaval

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín, confesó que todavía se adapta a la dinámica de trabajo en grupo y a nuevas plataformas de comunicación, asegurando con humor que no es “tan habilidosa” con la tecnología, pero que avanza paso a paso para su participación en el “reality” La Mansión del Chiri.

Marín admite que siente nervios y muchas dudas sobre cómo manejar la experiencia, debido a que es la primera vez que se separará por tanto tiempo de su hogar, donde tiene varias mascotas, sus negocios y sus rutinas diarias.

“Tengo demasiado apego emocional”, expresó, pidiendo a sus fans mensajes de apoyo y cariño si la notan bajoneada durante los días de ausencia.

En cuanto a las fiestas de Carnaval, Yaneth afirmó que tiene cero requisitos para carnavalear, eso de aguantar cuatro días y noches de fiesta no va con ella porque es poco fiestera, no toma, no fuma, evita el ruido, duerme temprano, tiene “poquita batería social” y hasta le da pena mover el “rabo” en público.

Uno de los puntos que dejó claro en su lista de cero requisitos de Carnaval es que no es infiel.

Te puede interesar

Dubosky pasa Carnaval como siempre quiso: con Dios

Dubosky pasa Carnaval como siempre quiso: con Dios

 Febrero 18, 2026
Cero requisitos de Carnaval

Cero requisitos de Carnaval

 Febrero 18, 2026
María del Pilar pone fin a su contenido sexual en OnlyFans

María del Pilar pone fin a su contenido sexual en OnlyFans

 Febrero 18, 2026
Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

Dímelo Flow se presentó junto a Dalex en Las Tablas

 Febrero 17, 2026
DJ Tom Sawyer critica cierre de vía al Casco Antiguo y recibe respuesta

DJ Tom Sawyer critica cierre de vía al Casco Antiguo y recibe respuesta

Febrero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas