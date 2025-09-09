¡Daddy Yankee se mete al fútbol!

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) firmó un acuerdo con el reguetonero Daddy Yankee y la empresa Multinational para impulsar el fútbol en Puerto Rico durante las temporadas 2025-2028.

El convenio apoyará a las selecciones nacionales y fomentará el desarrollo del deporte desde las bases.Según la FPF, la alianza combina fuerza empresarial, proyección cultural y pasión por el fútbol, abriendo nuevas oportunidades para atletas, clubes y toda la comunidad deportiva en la isla.

El acuerdo también prevé actividades conjuntas, eventos y programas que buscarán acercar el fútbol a los jóvenes, con la idea de fortalecer la pasión por el deporte y crear futuras estrellas del balompié boricua.