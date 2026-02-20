Show - 20/2/26 - 12:00 AM

Don Pablo Mures le regala carro a su madre

El artista urbano Don Pablo Mures sorprendió a sus seguidores con un gesto que derritió corazones, ganó respeto y admiración justo después de las fiestas del dios Momo.

El cantante compartió en sus redes sociales un video donde se aprecia el momento en que le entrega un carro a su madre, como muestra de agradecimiento por todo el apoyo brindado.

En la publicación, el intérprete escribió: “El carro de mi vieja. Te Amo”, dejando claro que el regalo va más allá de lo material y representa años de esfuerzo, sacrificio y metas cumplidas.

El clip rápidamente inundó las redes, acumulando comentarios de fanáticos y colegas del género urbano que aplaudieron el gesto del “Caballos”, más por la visible emoción de la progenitora del artista al sentarse frente al volante.

Figuras del ámbito artístico también reaccionaron, destacando el ejemplo del cantante y resaltando que el éxito cobra mayor sentido cuando se comparte con la familia.

