¡Es su bro! Arcángel invitó a Sech a su fiesta de 20 años de carrera musical

El panameño Sech fue uno de los invitados de lujo a la fiesta de 20 años de carrera musical del cantante Arcángel.



El peluche le deseó lo mejor a su compañero musical, además, le pidió a la vida seguir compartiendo con él en distintos ámbitos y por supuesto trabajar en múltiples proyectos a futuro.



"Hermano mío, gracias por los consejos y por los momentos en familia que Dios y la vida nos permite seguir viviendo. Que Dios te bendiga mucho hoy y siempre. 20 años rompiendo. La pasé increíble ayer con los Browns", escribió Sech.



Otros artistas como Daddy Yankee y J Balvin estuvieron presentes en la fiesta de "la octava maravilla".