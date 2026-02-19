Show - 19/2/26 - 02:07 PM

¿Willie Colón está bien? Circulan rumores y su equipo no se ha pronunciado

La falta de un comunicado ha generado aún más especulación entre sus seguidores, especialmente porque Colón mantiene una presencia constante en plataformas digitales.

 

Informes no  confirmados están circulando hoy 19 de febrero en redes sociales sobre la salud del músico estadounidense Willie Colón.

Según especulaciones, especialmente en la red social X (antes Twitter), el artista habría sido hospitalizado el pasado 18 de febrero en Nueva York debido a complicaciones respiratorias.

Hasta el momento ninguna de esas informaciones tienen un respaldo oficial, sin embargo, ni el propio músico ni su equipo de trabajo han emitido comunicados oficiales confirmando o desmintiendo esta información.

La preocupación se da porque su cuenta de Instagram permanece inactiva desde hace tres días. 

Tan solo días atrás, el 15 de febrero, el trombonista y productor había publicado un mensaje reflexivo en el que cuestionaba la manera en que las nuevas generaciones procesan la información. 

