Dubosky pasa Carnaval como siempre quiso: con Dios

Alejado del jolgorio y el desenfreno de Carnaval, el artista urbano panameño Dubosky compartió un mensaje sobre cómo prefiere vivir estos días de farsa, dejando claro, además, su postura sobre la crianza y los ambientes en los que se desarrollan los jóvenes.

A través de sus historias, el cantante compartió una publicación desde la tranquilidad de su hogar, con una Biblia abierta sobre la mesa, reforzando la idea de que prefiere pasar estas fechas en recogimiento y paz.

“Aquí como siempre quise que fuera, en la tranquilidad de mi casa y con el tipo que creó todo”, escribió, dejando ver un lado más íntimo y espiritual.

En otra de sus historias de Instagram exhortó a los padres a priorizar espacios formativos para sus hijos. En el texto, el intérprete sugiere que es mejor promover actividades con valores y formación espiritual en lugar de exponerlos a entornos de descontrol, asegurando que “todo se conoce por su fin”.

“La etapa de llevar a sus hijos a campamentos en vez de llevarlos a culecos no se la salten, hay que inculcarles la cultura de buscar a Dios y no guaro y sexo, que al final todo se conoce por su fin”, afirmó el de la Máxima Bandera.

Como ya es de conocimiento público, Edwin Dubos, nombre de pila de Dubosky, encaminó su vida en Dios y en diciembre de 2025 puso fin a sus presentaciones en escenario del mundo artístico secular.

