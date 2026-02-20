Entre lujos y tonadas, Calle Arriba y Calle Abajo se proclaman triunfadoras

Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se autoproclamaron triunfadoras del Carnaval 2026, después de dar el todo por el todo por sus simpatizantes, sin importar las ofensas en las tonadas, el cansancio, dolencias y malestares físicos que trae consigo el ajetreo de la fiesta.

Por un lado, la soberana de Calle Arriba de Las Tablas Ana Isabel Carrizo compartió un mensaje en el que aseguró que su victoria no fue producto de la suerte, sino del sacrificio, la disciplina y la fe. En su publicación se describió como “la pequeña gigante”, resaltando el esfuerzo silencioso, las madrugadas de trabajo y el amor inquebrantable por su tuna y su familia. “Este triunfo es nuestro… y esto es solo el comienzo”, expresó, dejando claro que se siente vencedora absoluta de la contienda.

Mientras tanto, desde la otra acera, la reina de Calle Abajo de Las Tablas no se quedó atrás. Con un mensaje contundente y lleno de seguridad, proclamaron que “el único triunfo del Carnaval 2026 tiene nombre propio”. En la publicación destacaron el reinado “impecable, elegante y contundente” de Su Majestad Astrid Carolina Sánchez Brandao, asegurando que brilló en cada salida y dominó cada noche con clase y poder. “El triunfo no se explica, se demuestra”, sentenciaron.

Como es tradición en Las Tablas, no existe un veredicto oficial que declare una ganadora absoluta; la rivalidad histórica entre ambas tunas se vive en las calles, en las tonadas, en las alegorías y el el topón. Cada bando defiende su corona con pasión y orgullo, reafirmando que el verdadero espectáculo no termina el miércoles de ceniza, sino que continúa en el corazón de sus seguidores.

Lo cierto es que el Carnaval 2026 cerró con dos reinas que se sienten victoriosas y con un pueblo dividido, pero fiel a su bandera. En Las Tablas, más que un título, lo que se celebra es la pasión que mantiene viva una de las rivalidades más intensas y coloridas de Panamá.