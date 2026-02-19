¿GANAS POR EL SUELO? El trastorno que está matando la pasión en las mujeres

El deseo sexual en las mujeres no es una línea recta; es un proceso complejo que fluctúa con los años. Sin embargo, cuando la falta de interés en la intimidad se convierte en una fuente de angustia personal, podrías estar frente al trastorno del interés o de la excitación sexual, una afección médica tratable que afecta a miles de mujeres en Panamá y el mundo.

Si sientes que tu libido ha caído a niveles mínimos, no te resignes. Identificar los factores que apagan tu chispa es el primer paso para reactivar tu vida sexual a través de cambios en el estilo de vida y asesoría especializada.

Los "enemigos" silenciosos de tu libido

Existen diversos factores externos y físicos que actúan como frenos biológicos para el placer:

Medicamentos con receta: Ciertos fármacos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (antidepresivos), son conocidos por disminuir drásticamente el apetito sexual.

Ciertos fármacos, especialmente los (antidepresivos), son conocidos por disminuir drásticamente el apetito sexual. Hábitos nocivos: Aunque una copa de vino puede relajar, el exceso de alcohol y el uso de drogas ilegales nublan el deseo. Por su parte, el tabaquismo reduce el flujo sanguíneo hacia los órganos genitales, dificultando la excitación.

Aunque una copa de vino puede relajar, el exceso de y el uso de drogas ilegales nublan el deseo. Por su parte, el reduce el flujo sanguíneo hacia los órganos genitales, dificultando la excitación. Cirugías e imagen corporal: Intervenciones relacionadas con los senos o el aparato reproductor pueden alterar la percepción de tu propio cuerpo, afectando directamente la función sexual .

Intervenciones relacionadas con los senos o el aparato reproductor pueden alterar la percepción de tu propio cuerpo, afectando directamente la . El peso del cansancio: La fatiga crónica por el cuidado de niños, familiares mayores o la recuperación tras una enfermedad es uno de los mayores "matapasiones" modernos.

Hormonas: El motor del deseo en jaque

Los cambios biológicos juegan un papel crucial en cómo experimentas la sexualidad. Existen periodos críticos donde las hormonas dictan el ritmo:

Menopausia: Durante esta etapa, los niveles de estrógeno caen en picada. Esto no solo disminuye el interés, sino que provoca sequedad vaginal, haciendo que las relaciones sean incómodas o dolorosas. No obstante, con el tratamiento adecuado, muchas mujeres logran mantener una vida sexual plena tras este cambio. Embarazo y lactancia: El torbellino hormonal de la gestación y el postparto, sumado a las presiones de cuidar a un recién nacido y los cambios en la imagen corporal, pueden hacer que el sexo pase a un último plano temporalmente.

¿Cómo volver a encender la llama?

La buena noticia es que el bajo deseo sexual tiene solución. La aplicación de técnicas sexuales novedosas, una comunicación abierta con la pareja y la consulta con especialistas pueden devolverte el bienestar. Si la falta de ganas te causa aflicción, es momento de actuar: tu salud sexual es parte vital de tu salud integral.