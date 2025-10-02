Show - 02/10/25 - 12:00 AM

Hermana de Chamaco aclara malentendido sobre la utilización de su música

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

Milagros Arrocha, hermana del fallecido artista urbano Chamaco, salió al frente para aclarar un malentendido que surgió a raíz de una publicación realizada días atrás de la importancia de preservar el legado musical del reguesero.

A través de sus redes sociales, Milagros explicó que la música de su hermano puede escucharse y compartirse libremente en cualquier espacio, ya que su intención nunca fue limitar la difusión de su legado artístico.

“Aunque mi hermano ya no esté físicamente con nosotros, su arte y su esencia permanecen vivos en cada nota. Mi intención nunca fue limitar su difusión, sino todo lo contrario: que su música siga llegando a más corazones”, expresó.

Lamentó la confusión generada por el mensaje anterior y agradeció de corazón el apoyo y cariño que el público continúa brindándole al recordado intérprete.

En el comunicado que había publicado, Milagros informó que cualquier asunto relacionado con la imagen, obras musicales, audiovisuales o material creativo del artista deberá gestionarse únicamente a través de su representante legal, designado también como Milagros Arrocha.

El documento advertía que quedaba estrictamente prohibida la publicación, distribución o utilización del material de Chamaco sin la debida autorización, de lo contrario, se podrían iniciar acciones legales por violación a los derechos de autor.

