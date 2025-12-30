Jacky celebra el cumple de su hijo con su exmacho Dímelo y son felices

Jacky Guzmán y Dímelo Flow celebraron el cumpleaños número dos de su hijo London, y por lo que se pudo ver la relación es buena entre ambos, esto a pesar de rumores y que a ella se le viera con un cantante para un video.



En esta ocasión fue algo tématico de autos, pues en la anterior se ambientó en una granja llena de animalitos.

A pesar que se les ha querido juntar en los últimos meses, ambos se mantienen en sus espacios y no han sido visto aún con el interés de retomar la relación que tenían.