Llega a la pantalla de Cinépolis con su Concierto en el Circo Máximo, Roma

El inconfundible sonido de la guitarra de David Gilmour, leyenda viva de Pink Floyd, llegará a las salas de Cinépolis gracias a +QUE CINE y Trafalgar Releasing, que presentarán su aclamado concierto en el Circo Máximo de Roma. Esta experiencia cinematográfica podrá disfrutarse de manera exclusiva los días 17 y 21 de septiembre en salas seleccionadas.

La película-concierto, dirigida por el británico Gavin Elder, captura el regreso triunfal de Gilmour a los escenarios tras casi una década de ausencia, en el marco de la exitosa gira “Luck and Strange 2024”, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas en Londres, Los Ángeles, Nueva York, Berlín y Roma.

En este recital cargado de magia y nostalgia, el músico interpreta piezas de su más reciente álbum Luck and Strange, incluyendo una emotiva versión de Between Two Points junto a su hija Romany Gilmour. Pero también deleita al público con clásicos eternos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y el icónico Comfortably Numb.

