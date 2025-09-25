Natti Natasha se confiesa emocionada por ‘show’ histórico junto a Nando Boom

La noche de hoy en los Premios Juventud 2025 promete ser histórica, y una de las protagonistas será Natti Natasha, quien adelantó parte de lo que significará para ella su presentación en la gala que por primera vez se realiza en Panamá.

La cantante reveló que vivirá un momento inolvidable al compartir escenario con el panameño Nando Boom, considerado pionero del reggae en español.

“Hoy escribiremos juntos una página que nunca olvidaré. Premios Juventud será testigo de un opening histórico con Nando Boom, colegas y amigos. Y lo más grande… el momento en que el mundo sabrá si esperamos un príncipe o una princesa”, expresó la artista, que revelará en pleno escenario el sexo de su bebé.

Natti confesó que la preparación para esta actuación ha sido muy emotiva: “Confieso que lloré practicando esa canción”.

Tanto para ella como su esposo, el productor Raphy Pina, es todo un honor compartir con alguien como Nando Boom, “pionero que cambió la forma en que miramos la música y la vida. Gracias a su legado entendimos que se podía soñar en grande, que la música podía unir culturas y que con pasión todo es posible”, resaltaron.

La pareja no escatimó en elogios hacia el ícono panameño, subrayando que su trayectoria es inspiración para toda una generación.

“Hoy seguimos motivados por esa energía y por lo que representó para nuestra generación. Respeto eterno. Gracias por tus palabras, agradecio”, concluyó.

El esperado número abrirá la gala de los Premios Juventud, uniendo a dos generaciones de artistas en un espectáculo que promete rendir tributo a la historia y la evolución del género urbano desde Panamá hacia el mundo.