Nick tenía un aura oscura antes de matar a sus padres, confesó un amigo

Siguen saliendo más versiones sobre Nick Reiner, el único detenido por la muerte del cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Ahora, un amigo cercano a Nick dijo que él tenía un “aura de oscuridad”. Él había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia en un acaudalado barrio de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres. Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre.

Respecto a este caso, un antiguo compañero de trabajo de Nick, lo describió como “cautivador” y “tonto” durante su juventud, un contraste con su estado mental antes del asesinato de sus padres, también dijo que era carismático y que era poseedor de un humor oscuro que solía sacar a flote en ciertos momentos, aunque en sí, era introvertido.

“Su oscuridad residía en su humor. Tiene un sentido del humor negro. Era un chico gracioso. Era carismático, pero oscuro e introvertido. Era un veinteañero un poco bobo”, explicó al medio Page Six.

Dicha fuente proporcionó capturas de pantalla del perfil privado de Instagram de Nick Reiner, una de ellas, la más reciente, del 28 de noviembre de 2017, mostraba a Nick, de 32 años, siendo estrangulado en broma por un hombre no identificado, con el texto “Estrangulamiento cubano”. La ubicación estaba etiquetada como La Habana, Cuba.

La misma fuente le dijo a Page Six que Nick solía decir “cosas j*didas, cosas oscuras” con un “matiz” de humor, y que sabía perfectamente que era “la oveja negra de su familia”, sin que esto, aparentemente, le preocupara.

“Era la oveja negra. Se sentía fatal. Lo sabía. Era consciente de cómo estaba su familia y de cómo los representaba en un contexto negativo. Pero nada de eso le resultaba ofensivo ni aterrador”, comentó.

Recordó a Rob como un padre amoroso y atento que hizo todo lo posible para ayudar a Nick a salir adelante durante muchos años; sin embargo, admitió que Nick tenía un “aura de oscuridad” aunada a sus problemas de adicción y salud mental.

“Nick tenía un aura de oscuridad a su alrededor con sus problemas de adicción. Cuando se tiene adicción y problemas de salud mental, hay espacio para los asesinatos emocionales”, dijo.