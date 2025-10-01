Show - 01/10/25 - 12:00 AM

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de casados

Nicole Kidman y Keith Urban se han separado después de 19 años de casados, según reportes de las revistas estadounidenses People y TMZ.

La familia ha estado viviendo por separado "desde principios del verano", y actualmente Kidman se está haciendo cargo de sus hijas en común, según confirmó una fuente cuyo nombre no fue especificado a TMZ.

Por su parte, la revista People aseguró que la actriz de “Eyes Wide Shut” no quería que su relación con el cantante de música country se terminara y que ella había "estado luchando por salvar el matrimonio".

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G'Day LA.

La pareja tiene dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

El 25 de junio, Kidman compartió una foto suya abrazando a Urban en Instagram para conmemorar su aniversario de bodas.

Antes de Urban, la ganadora al Óscar en 2003 por “The Hours”, estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.

