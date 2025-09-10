Show - 10/9/25 - 12:00 AM

Nicole va por la corona.Se estremece el Miss Universo

Por: Alexis Lorenzo -

La modelo Nicole Pinto anunció oficialmente que será parte de las candidatas al Miss Universe Panamá. La chica compartió que, tras meses de trabajo silencioso y de mantener su fuerza intacta, siente que ha llegado su momento.

"Es el momento de representar una belleza que va más allá de lo visible: la belleza de la mujer actual, tejida con determinación, propósito y alma", dijo.

Seguidores pedían desde hace rato que se metiera al concurso, pues la catalogan como una chica preparada, conocedora de certámenes y con potencial para darle una corona internacional a Panamá después de mucho tiempo.

El anuncio ha encendido tanto las redes, que el propio organizador del certamen, César Anel Rodríguez, tuvo que aclarar que la candidata de este 2025 para el Miss Universo es Mirna Caballini y que las nuevas aspirantes, como Nicole, participarían para el 2026.

César adelantó que el cierre de las postulaciones será el próximo 20 de septiembre. Además, se espera que otras chicas le den pelea a Pinto.

Te puede interesar

Nicole va por la corona.Se estremece el Miss Universo

Nicole va por la corona.Se estremece el Miss Universo

 Septiembre 10, 2025
¿Quién es más grande: Blades o Juan Luis?

¿Quién es más grande: Blades o Juan Luis?

 Septiembre 10, 2025
Lluvia de artistas del patio prenderá la tarima en los Premios Juventud

Lluvia de artistas del patio prenderá la tarima en los Premios Juventud

 Septiembre 10, 2025
Beéle niega haber difundido video íntimo con Isabella Ladera

Beéle niega haber difundido video íntimo con Isabella Ladera

 Septiembre 09, 2025
¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

¡Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Panamá!

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí