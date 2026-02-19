Show - 19/2/26 - 11:08 AM

Pablo Alborán presenta al actor Juan Sesma como su nueva pareja

Hasta ahora no había mostrado abiertamente una relación sentimental.

 

El cantante español Pablo Alborán presentó a su nueva pareja, el actor y modelo Juan Sesma, un joven de 27 años vinculado al mundo de la interpretación y la fotografía artística.

Alborán dio a entender que su vida sentimental ha evolucionado desde su última aparición. Aunque no dio grandes detalles, el comentario despertó la curiosidad de sus seguidores.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que confirmaban la relación. En una publicación por su cumpleaños, Juan agradeció públicamente a su “novio” por un gesto durante la celebración, a lo que el cantante respondió con un corazón rojo.

Originario de Navarra, Juan estudió en Barcelona y actualmente reside en Madrid. Ambos comparten amistades dentro del mundo artístico, entre ellos intérpretes vinculados a series y programas musicales españoles. 

Desde que en 2020  hiciera pública su orientación sexual, el artista ha manejado su vida privada con discreción.

