Show - 19/2/26 - 08:37 AM

¡Ya le han dicho de todo! Barceló afirma que se casará con María del Pilar

Lo que sí es cierto, es que todos los que les dieron su voto quieren su invitación, afirmando que esos $10 mil no se los ganó fácil.

 

Por: Redacción / Web -

El influencer panameño Juan Pablo Barceló confirmó recientemente que está profundamente enamorado de María del Pilar y que tienen planes de casarse

Como todos saben, María del Pilar anunció que dejará su cuenta de OnlyFans como parte de esta nueva etapa en su relación, asegurando que quiere cuidar su compromiso con el streamer.

Ambos consolidaron su unión durante los Carnavales 2026, mostrándose muy cariñosos en Penonomé y Agua Dulce ante sus seguidores.

El anuncio llega después de una fase de tensiones que incluyó amenazas públicas entre Barceló y una supuesta pareja anterior de María del Pilar.

Su afirmación de casarse hace entender que va en serio, sin embargo, algunos creen que es jodedera.

