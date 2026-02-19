Show - 19/2/26 - 08:47 AM

¡Mamá es mamá! Don Pablo Mures le regala una nave nueva

En sus publicaciones, resaltó la importancia de honrar a los padres, mencionando: "Si no es para cambiarle la vida a mamá, ¿entonces para qué?"

 

Por: Redacción / Web -

¡Qué gran gesto! Sí, el artista urbano panameño Don Pablo Mures compartió recientemente ese emotivo momento en sus redes sociales.

El cantante sorprendió a su madre con un carro nuevo, un gesto que describió como un sueño cumplido.

En sus publicaciones, resaltó la importancia de honrar a los padres, mencionando: "Si no es para cambiarle la vida a mamá, ¿entonces para qué?"

El video se volvió viral rápidamente entre la comunidad urbana de Panamá, donde colegas y seguidores aplaudieron su humildad y éxito tras años de esfuerzo en la música.

Te puede interesar

¿Willie Colón está bien? Circulan rumores y su equipo no se ha pronunciado

¿Willie Colón está bien? Circulan rumores y su equipo no se ha pronunciado

 Febrero 19, 2026
Paloma San Basilio se despide de América tras 50 años de carrera musical

Paloma San Basilio se despide de América tras 50 años de carrera musical

 Febrero 19, 2026
"La ley debe seguir su curso", dice Carlos tras detención de su hermano

"La ley debe seguir su curso", dice Carlos tras detención de su hermano

 Febrero 19, 2026
Pablo Alborán presenta al actor Juan Sesma como su nueva pareja

Pablo Alborán presenta al actor Juan Sesma como su nueva pareja

 Febrero 19, 2026
¡Mamá es mamá! Don Pablo Mures le regala una nave nueva

¡Mamá es mamá! Don Pablo Mures le regala una nave nueva

Febrero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Adulto mayor grave tras ser apedreado por jóvenes en Colón

Adulto mayor grave tras ser apedreado por jóvenes en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí