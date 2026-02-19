¡Mamá es mamá! Don Pablo Mures le regala una nave nueva

¡Qué gran gesto! Sí, el artista urbano panameño Don Pablo Mures compartió recientemente ese emotivo momento en sus redes sociales.

El cantante sorprendió a su madre con un carro nuevo, un gesto que describió como un sueño cumplido.

En sus publicaciones, resaltó la importancia de honrar a los padres, mencionando: "Si no es para cambiarle la vida a mamá, ¿entonces para qué?"

El video se volvió viral rápidamente entre la comunidad urbana de Panamá, donde colegas y seguidores aplaudieron su humildad y éxito tras años de esfuerzo en la música.