Show - 20/2/26 - 12:00 AM

Por quebrantos de salud no salió al ‘topón’

La tuna de Calle Abajo de Capira respondió a la interrogante de todo un pueblo después de no presentarse en el tradicional entierro de la sardina, acto que culmina las fiestas del Carnaval.

Según el comunicado publicado en la cuenta de Instagram, la organización reveló que Noemí González no pudo participar en la última actividad debido a quebrantos de salud.

En el escrito, la tuna explicó que la actividad formaba parte de la programación oficial y marcaba el cierre de las festividades, pero el estado de salud de la soberana le impidió cumplir con el compromiso “de la manera responsable y adecuada que el público merece”.

Asimismo, la reina expresó su profundo pesar por no poder acompañar a los capirenos en este evento tan significativo, agradeciendo el respaldo brindado por tunantes, simpatizantes, colaboradores y miembros de la organización durante todo el Carnaval 2026.

La soberana destacó que representar a Calle Abajo de Capira ha sido un honor y un orgullo, reafirmando su cariño por la tuna y su pueblo. Además, dejó claro su deseo de reencontrarse pronto con todos en futuras actividades, confiando en una pronta recuperación.

 Febrero 20, 2026
 Febrero 20, 2026
 Febrero 20, 2026
 Febrero 19, 2026
