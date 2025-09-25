Show - 25/9/25 - 12:00 AM

Presentadora de ‘Primer Impacto’ desfilará con diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio

Michelle Galván, reconocida periodista mexicana y presentadora de “Primer Impacto” de Univisión, desfilará con un diseño exclusivo de la firma de alta costura Olga Recio en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, que tendrá lugar este 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, conocido como el antiguo Figali.

Para la ocasión, se seleccionaron varios diseños de la colección insignia de la firma de alta costura, Trama, que se caracteriza por su delicado trabajo a mano y su capacidad de transformar el textil en una auténtica obra de arte viva.

Michelle Galván, una figura influyente en la comunidad hispana y símbolo de elegancia, ha confiado en la visión de Olga Recio, quien contó a este medio que el “look” final será sorpresa, es decir, se revelará en la alfombra azul.

Olga Recio dijo que es un “honor” vestir a una de las personalidades de un canal reconocido, con gran presencia e influyente en el mercado americano y latino.

“(...) Para la firma es sin duda una ventana muy importante hacia un mercado en el que hoy tenemos una representación muy pequeña de clientas”, mencionó.

Este momento marca un nuevo capítulo en la expansión internacional de la marca, reafirmando su lugar como referente de la moda latinoamericana de lujo.

La elección también consolida aún más el espíritu de Olga Recio: vestir a mujeres que inspiran.

Transmisión

La alfombra azul y la gala de premiación se emitirán por Univisión.

