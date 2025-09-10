Show - 10/9/25 - 12:00 AM

¿Quién es más grande: Blades o Juan Luis?

Por: Alexis Lorenzo -

Medios de República Dominicana han encendido a los fans de Juan Luis Guerra y Rubén Blades tras hacer una comparación de sus carreras y no ponerse de acuerdo sobre quién es el más grande de los dos.

En medio del debate, una parte de un programa de radio afirmó que apoyaba a Juan Luis por su trayectoria mundial, mientras que el resto destacó que Blades también ha hecho mucho e incluso triunfó en Hollywood.

No existe un consenso claro sobre quién es más grande entre Rubén Blades y Juan Luis Guerra, ya que ambos son figuras icónicas de la música latina con legados sólidos y exitosas trayectorias internacionales, aunque desde estilos distintos.

Blades es un referente social y de la salsa desde los 70, mientras que Guerra es el “rey” del merengue y la bachata con un estilo poético y comercial desde los 80.Rubén Blades inició su carrera en los años 70, dejando un legado histórico con discos como Siembra.

Es un referente cultural y social para Latinoamérica, con una trayectoria de más de 50 años que incluye incursiones en el cine y la política.

Su contraparte, Juan Luis Guerra, comenzó en los años 80 con su grupo 440, revolucionando los géneros musicales dominicanos.





Ha llevado la música dominicana a nivel mundial, siendo uno de los artistas latinos más premiados de las últimas décadas y con más de 30 millones de discos vendidos.

En conclusión, tras consultar a la inteligencia artificial, se resaltó que Blades tiene una gran influencia en la salsa, un fuerte compromiso social y cultural, además de una extensa carrera emblemática.

En tanto, Juan Luis Guerra destaca por su éxito internacional, su estilo musical único y poético, la bachata y el merengue, además de una gran cantidad de premios y discos vendidos.

En general, ambos artistas han construido legados duraderos y siguen siendo figuras relevantes en la música latina, por lo que la elección de quién es “más grande” depende de las preferencias personales y la importancia que cada uno le dé a ciertos aspectos de su carrera.

