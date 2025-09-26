Show - 26/9/25 - 12:00 AM

Una alfombra azul llena de estrellas y un opening que nos llena de orgullo

Con el pecho hinchado de puro orgullo quedamos miles de panameños al ver recorrer por la alfombra azul, en el Centro de Convenciones Figali, a artistas nacionales e internaciones que formaron parte de los Premios Juventud.

Marc Anthony, Maluma, María José, Natti Natasha junto a Raphy Pina, De La Ghetto, Wisin, Sech, Faster, Omar Alfanno, Sandra Sandoval, entre otros aristas desfilaron ante los medios de comunicación y el público que gritaba sus nombres.

A escasos minutos para que el reloj marcara las 7:00 p.m., las puertas del Figali fueron cerradas para darle inicio al “show”. Con tan solo escuchar a Willie Colón entonar con el trombón las notas de “La murga”, la piel se les puso de gallina a quienes estaban en el recinto y en sus hogares viendo la transmisión.

El clímax llegó cuando los nuestros salieron al escenario a demostrar el talento panameño: Samy y Sandra interpretando parte de su canción Gallina fina”; Los Rabanes con “Señorita a mí me gusta su style”; Nando Boom junto a Natti Natasha cantaron “Dembow” acompañados por Dímelo Flow; y Sech y Boza con Farruko le metieron flow al tema del General “Qué es lo que quiere esa nena”, dando así un opening sinigual que nos llena de orgullo.

El Centro de Convenciones Figali vibró, la emoción estaba a flor de piel y el nombre de Panamá resonó con cada artista que subió al escenario a cantar y recoger su premio.

