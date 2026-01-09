Sucesos - 09/1/26 - 07:11 PM

Buscan a "Spidermar" de Teobroma: hurtó tarjetas y dinero de supermercado

Como si se tratara del mismísimo hombre araña (Spiderman), el delincuente se coló por el diminuto hacia espacio al interior del comercio

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una pequeña ventana ubicada sobre el portón de entrada de un minisúper ubicado en la comunidad de Teobroma, corregimiento de Finca 30 (Bocas del Toro), fue el punto de acceso utilizado este viernes por un ratero para hurtar artículos y dinero del local comercial.

Como si se tratara del mismísimo hombre araña (Spiderman), el delincuente se coló por el diminuto hacia espacio al interior del comercio, de donde sustrajo tarjetas de recarga telefónica y dinero en efectivo que estaba en la caja registradora.

Afortunadamente, el supermercado contaba con cámaras de vigilancia, por lo que los videos filmados ya fueron entregados a la Policía Nacional y al Ministerio Público para identificar al "Spidermar" y dar con su paradero, a fin de que responda por el delito cometido.

 

 

