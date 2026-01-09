Ordenan y limpian la Peatonal para potenciar turismo en el Centro Histórico

Panamá- Carpas, desechos y estructuras improvisadas fueron removidas este 9 de enero en la Peatonal de la Avenida Central para despejar el libre tránsito de personas por esta vía.

Personal de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Alcaldía de Panamá, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Panamá, efectuó el lavado y limpieza profunda desde la Plaza 5 de Mayo hasta el Parque de Santa Ana.

La jornada, que cubrió los 850 metros de la Peatonal, incluyó el ordenamiento de la Calle 17, desde la Caja de Ahorros hasta la Policlínica Presidente Remón, área frecuentada por vendedores informales, indicó la Alcaldía.

Esta antigua vía que atraviesa el corregimiento de Santa Ana es concurrida por cientos de personas por su movimiento comercial, arquitectura y actividad social, por lo que se proyecta como objeto de mejoras para potenciar su atractivo turístico como parte del Centro Histórico de la ciudad, agregó.