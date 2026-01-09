Chorreranos y colonenses también conmemoraron este 9 de Enero

Panamá- Las autoridades municipales del distrito de La Chorrera, junto a miembros del Comité Pro-Rescate y Defensa de la Soberanía Nacional, conmemoraron los 62 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Durante este acto se honró a los 21 panameños, entre ellos estudiantes, que murieron en los enfrentamientos con la policía y el ejército apostados en la entonces Zona del Canal.

Robinso Hernández Marín, quien resultó herido de bala en medio de las protestas de esa fecha, resaltó la heroicidad de quienes, exponiendo su vida, lucharon por el derecho de Panamá a ser soberana en todo su territorio.

El movimiento de 1964 fue decisivo para lograr, años después, un tratado que pusiera fin a la permanencia del ejército y de un gobierno extranjero en suelo panameño.

Por su parte, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, indicó que “el sacrificio de este grupo de panameños no fue en vano”. Como prueba de ello, mencionó la administración del Canal de Panamá durante un período de 26 años, así como los 10 años transcurridos desde la ampliación de esta vía acuática, sin los contratiempos que algunos sectores habían pronosticado en su momento.

Rolando Armuelles, orador oficial y testigo en primera fila de los acontecimientos de 1964, brindó un recuento detallado de la lucha generacional por la reivindicación de la soberanía de Panamá en todo su territorio desde 1947. En un discurso que destacó por las anécdotas y hechos puntuales poco conocidos, Armuelles avanzó en un recorrido histórico de los acontecimientos del 9 de enero de 1964 y los días siguientes.

En tanto, en Colón también se conmemoraron los actos heroicos de los mártires que ofrendaron su vida defendiendo la patria en contra de las tropas norteamericanas. La conmemoración inició con una misa en la catedral de la Inmaculada Concepción de la calle 5 y 6, avenida Amador Guerrero, en la que se rezó por las almas de los mártires y se hizo un recordatorio para no olvidarlos, como ejemplo para las nuevas generaciones.

Una vez culminado el oficio religioso católico, las delegaciones compuestas por sobrevivientes de esta gesta patriótica recorrieron la avenida Central hasta llegar al mausoleo ubicado en los predios de la cancha sintética a la salida de la ciudad Atlántica. En ese lugar se realizaron las romerías a los mártires.

Luis Carlos Carrasquilla, uno de los sobrevivientes de esa fecha, manifestó que él, como estudiante, salió a luchar por la patria al ver el abuso que se cometía en ese momento. Posteriormente al 9 de enero de ese tiempo, las manifestaciones continuaron en la ciudad de Colón, con enfrentamientos con las tropas norteamericanas.